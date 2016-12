Manda mais, 2017! 6 notícias dos famosos que gostaríamos de ler no ano novo

Silvio Santos prepara cappuccino

Que Starbucks, que nada. Aqui é Silvio Santos preparando seu próprio cappuccino.



Uma das melhores passagens do dono do Baú este ano ano foi quando ele anotou a receita da bebida preparada no salão de seu amigo Jassa.



Aguardamos ansiosamente o vídeo "faça você mesmo" do patrão, afinal se tem uma coisa que sabemos sobre 2017 é que ele vai continuar dando o que falar.

Imagem: Reprodução/Instagram/geraldobalanca