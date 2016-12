Solteira, Paula Fernandes foge da sofrência e cai na pista

Do UOL, em São Paulo

"Iêêê, infiel. Eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição". Que fossa que nada! Paula Fernandes fez como na música de Marília Mendonça e passou longe da sofrência.

A intérprete de "Pássaro de Fogo" comunicou o fim de seu noivado com o dentista Henrique do Valle há um mês e meio e já está aproveitando a vida como nunca.

Paula teria ficado desolada ao confirmar, segundo a revista "Veja", as puladas de cerca do noivo depois de contratar um detetive. Mas nada de ficar ouvindo Adele ou Maiara e Maraísa em posição fetal! Ou você acha que ela iria passar as festas de fim de na pior?