Violência, papa, heróis: O que esperar das séries em 2017?

"The Big Bang Theory"

A sitcom mais vista da TV americana retorna para a segunda metade da décima temporada com seu futuro ainda incerto. Uma possível 11ª temporada depende das negociações entre os estúdios Warner, que produz a série, e o elenco principal, que hoje já ganha US$ 1 milhão por episódio. Atores e executivos se dizem dispostos a seguir com a série, mas ainda existe um risco de que essa temporada seja a última.



No que se refere à história da série, que nos EUA retorna dia 5 de janeiro, os fãs podem esperar ver Howard (Simon Helberg) e Bernadette (Melissa Rauch) lidando com a pequena bebê Halley, que nasceu no último episódio antes do recesso de fim de ano. Já Leonard (Johnny Galecki) e Penny (Kaley Cuoco) vão tentar reacender a paixão no relacionamento, e para isso contarão com a ajuda inusitada de Sheldon (Jim Parsons) e Amy (Mayim Bialik).

Imagem: Divulgação