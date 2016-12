Os 10 programas mais bacanas sobre carros para você ver na TV paga em 2017

Ricardo Feltrin é colunista do UOL desde 2004. Trabalhou por 21 anos no Grupo Folha, como repórter, editor e secretário de Redação, entre outros cargos.

A coluna elegeu dez programas muito legais sobre carros que são exibidos ou prestes a estrear na TV por assinatura no Brasil.

Alguns são tão fascinantes que até mesmo quem não liga a mínima para carros poderá apreciar. Veja a seguir nossa lista:

imagem: Divulgação/Discovery Channel 10 - "Oficina do Barulho" (Discovery Channel)

Eles são mecânicos e funileiros que foram demitidos da Gas Monkey (“Dupla do Barulho”), no Texas, por insolência, briga, estupidez ou exigências salariais demais.



Para irritar e se vingar do ex-patrão Richard Rawlings, os rapazes se uniram e montaram outra oficina e tentam disputar todos os carros que podem na região. Só que Rawlings, além de competitivo, é podre de rico. Além disso eles mal conseguem sobreviver em meio ao caos e à falta de dinheiro.

imagem: Divulgação/National Geographic 09 - "SOS Automóvel" (National Geographic)

São dois britânicos, Fuzz Townshend e Tim Shaw, que realizam e recuperam carros de pessoas ou famílias que não têm condições financeiras para tal.



Tem a mesma pegada emotiva do “Overhaulin´”, que teve sua última temporada este ano. Com eleitos sob medida para tocar a alma (desenganados, deficientes físicos, doentes, idosos etc), “SOS Automóvel” é daqueles reality shows que arrancam lágrimas dos telespectadores, gostem ou não de carros.

imagem: Divulgação/The History Channel 08 - "Leepu & Pitbull" (The History Channel)

Uma dupla improvável formada por Steve Trimboli, um mecânico amante de carros e defensor dos animais, e o designer de carros e gênio da funilaria Nizamuddin “Leepu” Awila, de Bangladesh, que é notório por transformar pedaços de sucata em componentes e acessórios de customização de alto nível.

O problema é que os dois dois são meio malucos e de temperamento completamente diferente. Ver o trabalho de Leepu é realmente ver um artista em ação.



imagem: Reprodução/Discovery Turbo 07 - "Quanto Vale o Meu Carro?" (Discovery Turbo)

Dois especialistas no mercado de carros raros, Keith e Josh acompanham proprietários interessados em colocar suas joias em leilões de veículos.



Antes de levar os carros ao palco, porém, eles testam e avaliam os carros: se são originais, se foram bem restaurados, bem cuidados. Eles não omitem elogios e nem tampouco críticas. No fim, o proprietário faz previsão de por quanto o carro será leiloado, e a dupla também. Quase sempre Keith e Josh acertam na mosca.

imagem: Reprodução 06 - "Obcecados por Motores" (The History Channel)

Nova série do THC, traz o caçador de veículos de Louisianna Charles Handler, especialista em recuperar preciosidades destruídas --quase sempre encontradas em lixões, desmanches ou apodrecendo em garagens da região. Handler é sócio de Trey, e a oficina deles é a The Bomb Factory.



Uma das estrelas da empresa é o gênio da mecânica Chris, que no passado trabalhou na engenharia da Força Aérea dos Estados Unidos e resolve qualquer problema.

imagem: Divulgção/Discovery 05 - "Joias Sobre Rodas" (Discovery Channel)

Programa britânico divertido que caiu no gosto dos amantes de carros no mundo todo. Deve estrear sua 13ª temporada no primeiro trimestre de 2017.



Outro reality automotivo formado por uma dupla: Mike Brewer, um caçador de relíquias sobre rodas, e o espetacular mestre mecânico Edd China (foto acima). A “oficina” dos amigos ganhou sucursal inclusive nos EUA e eles já estiveram no Brasil atrás de uma Kombi rara e de um Opalão, entre outras preciosidades.

imagem: Reprodução/Facebook/Danny "Count" Koker 04 - "Louco por Carros" (The History Channel)

Danny Koker é um colecionador de carros de Las Vegas que tem não só uma oficina de customização, mas também um bar, uma empresa de tatoos e é vocalista de uma banda.

Sem falar que tem em seu escritório um caixão luxuoso onde ele tira sonecas. O único problema de Danny é que, em vez de vender os muitos carros que caça para reformar e vender, ele se apega e acaba incluindo mais um item em sua coleção –para desespero dos gerentes da empresa Count Kustom´s.

imagem: Reprodução/Facebook/Barrett-Jackson 03 - "Leilões Barrett-Jackson" (Discovery Turbo)

É o império criado por Russ Jackson e Tom Barrett, amigos que se cruzaram por causa de um anúncio de carros, ficaram sócios, morreram e deixaram o legado (resolvido nada amistosamente) para seus descendentes.



Hoje, a Barrett-Jackson é uma das leiloeiras mais famosas do mundo e sua sede fica em Scottsdale, Arizona. O mais legal do programa é que ele é visitado constantemente por estrelas de quase todos os outros programas sobre carros, inclusive de outros canais.

imagem: Divulgação/Discovery 02 - "Por Dentro dos Supercarros" (Discovery Turbo)

Estreou no ano passado e é um programa, como o nome diz, dedicado somente ao topo de linha da produção automotiva mundial. É um desfile de marcas (e fábricas) como Bentley, Lamborghini, Maserati, Ferrari etc.

Mostra quase em raio X como é o processo de produção dessas preciosidades. Ah, não espere ver nada a respeito do último sedã esportivo que acaba de chegar às ruas. “Por Dentro dos Supercarros” deveria se chamar, na verdade, “Por Dentro dos Tesouros”.

imagem: Divulgação/Discovery 01 - "FantomWorks" (Discovery Turbo)

Localizada em Norfolk, Virgínia, a oficina FantomWorks tem um dono (o ex-militar das Forças Especiais Dan Short, na foto acima) e os funcionários mais apaixonados por carros que podem existir. Salta aos olhos a imensa paixão e cuidado com que essa equipe trata os carros dos clientes. Inclusive, a própria chamada da atração já avisa que, se for para escolher entre o cliente e o carro, eles preferem o carro.



A FantomWorks é considerada uma das mais perfeccionistas e competentes oficinas mecânicas do planeta. Conseguem construir ou recuperar absolutamente qualquer coisa. Um programa fantástico do Discovery Turbo. Inclusive para quem não gosta de carros.

