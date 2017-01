10 programas que fazem valer a pena manter assinatura da TV paga em 2017

Ricardo Feltrin é colunista do UOL desde 2004. Trabalhou por 21 anos no Grupo Folha, como repórter, editor e secretário de Redação, entre outros cargos.

Você está pensando em cancelar seu dispendioso pacote de TV paga e ficar só com seu serviço de streaming em 2017? Sim, é verdade que você pode economizar um bom dinheirinho, mas também vai perder muitas atrações que você só encontra nos canais pagos (ou em seus serviços “play” exclusivos para os assinantes).

A coluna fez uma lista de 10 programas que fazem valer a pena (ao menos um pouco) o gasto mensal com seu pacote da operadora. Alguns são programas realmente incríveis: reality shows com pessoas, com bichos; investigação de segredos de Estado, espionagens, viagens, sobre profissões sujas ou sobre inventores e empresários.

Veja a nossa lista (obviamente eleita de acordo com o gosto pessoal do colunista):

“Anthony Bourdain - Fora do Mapa” - Discovery TLC

Ele não é um dos melhores chefs do mundo, mas seu programa, que mistura exploração da culinária e cultura de cada cidade por onde ele fica, é simplesmente fantástico. Independentemente do assunto abordado, “Fora do Mapa” tem um dos melhores textos da TV (do próprio Bourdain, aliás). E sua rabugice em tempo integral é outra divertida marca registrada da atração.

“Dinheiro Sujo” - NatGeo

Trabalhadores solitários ou unidos em pequenas equipes, geralmente moradores em rincões afastados no interior dos EUA, tiram seu sustento e de sua família apenas daquilo que a terra oferece. São caçadores e ganham a vida com a venda de “ativos” improváveis como minhocas, nós de madeira, enguias e cogumelos, entre outras coisas. Obviamente ninguém nunca termina o episódio com a roupa limpa.

“Mestres Churrasqueiros” - Discovery TLC

Se você gosta de programas carnívoros, mas acha chato o “BBQ Brasil” do SBT, por exemplo, tente assistir a um episódio deste reality competitivo do canal TLC. Nele, os maiores especialistas regionais em churrasco dos Estados Unidos disputam ótimos prêmios em dinheiro e a chance de integrar o panteão dos mestres das grelhas. Os exigentes jurados, a propósito, são sempre uma atração à parte.

“Segredos de Estado” - H2

Para quem gosta de fatos ocultos da história mundial, Segredos de Estado”, do H2 (filhote do The History Channel) é realmente imperdível. Ao contrário de outros programas sobre conspiração, este aqui se baseia em um trabalho sério de pesquisa e de análise de documentos. Os assuntos podem ser desde os bastidores da maçonaria a operações secretas de países; da política internacional a fatos ocultos da história moderna. Eis uma ótima atração da TV paga para todas as idades.

“O Inventor Milionário” - The History Channel

Essa curta série estreou este ano no History. A produção de “Make a Millionaire Inventor” (nome original) percorre todos os Estados Unidos atrás de ideias geniais de pessoas comuns ou especialistas renitentes. Os eleitos ganham toda a ajuda necessária para desenvolver seus projetos, inclusive ajuda na solução de erros. É um ótimo reality show de start-ups. E ainda tem à frente a genial (e graciosa) engenheira mecânica Duane Bell.

“Meu Gato Endiabrado” - Animal Planet

É um dos mais fascinantes programas sobre comportamento animal (e humano) da TV. É comandado pelo ex-malucão Jackson Galaxy, que procura ajudar gatos histéricos, violentos ou com outras disfunções comportamentais. O legal é que Galaxy quase sempre tem de resolver não só o problema dos bichanos, mas também o de seus donos --geralmente uns descompensados.

“Dra. Dee - A Veterinária do Alasca” - Animal Planet

A médica veterinária Dee Thornell coloca sua própria vida em risco para cuidar e tratar de animais selvagens e domésticos no Alasca. Sua dedicação é impressionante e de encher os olhos. Ela abandonou sua casa e amigos, quase três décadas atrás, para se dedicar a esse trabalho, que é uma declaração de amor aos animais. Dra. Dee hoje é dona do mais moderno hospital veterinário do maior (e mais perigoso) Estado norte-americano.

“Trato Feito” - The History Channel

Já vai para a sua 17ª temporada. O reality se passa na maior loja de penhores de Las Vegas, que recebe todo tipo de objetos de pessoas interessadas em se desfazer de bens históricos, raros ou valiosos --de joias a até mesmo uma carga de prata pura. Hoje a loja Gold & Silver já tem status de atração turística dos EUA e a família Harrison e seu agregado, Chumlee, já se tornaram lendas e apareceram inclusive em outros seriados, com o infanto-juvenil “iCarly”.

“Largados e Pelados” - Discovery Channel

Divertido reality show que mantém casais (não casados) ou grupos inteiros absolutamente peladões para sobreviver por seus próprios meios sob as mais duras condições nas florestas dos EUA. O resultado, quase sempre, envolve muitas lágrimas, ferimentos, brigas, picadas de insetos e, não raro, o colapso nervoso ou físico de um ou mais participantes.

“O Sócio” - The History Channel

É provavelmente o melhor programa da TV paga, comandando pelo implacável Marcus Lemonis, que é chamado por empresários desesperados para salvar seus negócios. Lemonis coloca seu próprio dinheiro e expertise para salvar as empresas, mas sempre se torna sócio delas. Assim como em “O Encantador de Cães” ou “Meu Gato Endiabrado”, Lemonis também precisa lidar com pessoas não apenas incompetentes, mas muitas vezes psicóticas --quando não desonestas.

