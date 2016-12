Casa de Aspen onde Ivete passa férias tem diária a R$ 8.300

Ivete Sangalo e sua família estão passando as férias em grande estilo na cidade americana de Aspen. E a casa onde a cantora está hospedada é de alto nível: a diária dela sai por nada menos do que R$ 8.300 no site Airbnb.

A casa, à frente da qual Ivete apareceu para uma participação no prêmio Melhores do Ano, do “Domingão do Faustão”, conta com 6 quartos, 4 banheiros e capacidade para 12 pessoas. A cantora viajou a convite da empresa.

A propriedade tem ainda duas grandes lareiras, uma vista para a cidade e fácil acesso às estações de esqui, esporte que Ivete tem praticado durante a viagem.

“Delícia de férias!! Bom demais viajar com meus amores. Casa mais que linda que a gente tá! @airbnb vcs arrasam ! Adorei a casa linda e confortável. Pense numa farra ... só loucos”, escreveu a artista em seu Instagram ao postar uma imagem com a família.