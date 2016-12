Tal pai, tal...! Filho de Neymar aparece com visual moderninho

Do UOL, em São Paulo

Passando o Natal com o filho, Neymar aproveitou para mostrar o novo visual de Davi Lucas. Aos cinco anos, o menino mostrou que é estiloso como o pai ostentando um topete bem arrumado com um corte undercut (raspado dos lados) em uma foto postada no Instagram pelo jogador na tarde deste sábado (24). "Meu baby", escreveu ele.

Davi é filho de Neymar com Carol Dantas, que se mudou com o filho para Barcelona no ano passado para Davi ficar mais perto de Neymar.