Neymar e Bruna Marquezine curtem dias de sol e amor em praia

Do UOL, no Rio

Depois de passar o Natal com os pais na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, Bruna Marquezine chegou a Mangaratiba, no litoral fluminense, na manhã desta segunda-feira (26) para passar o Réveillon com Neymar. Os dois foram fotografados por moradores passeando de jet ski próximos ao pier do Condomínio Portobello, onde o jogador comprou recentemente uma mansão.

Neymar, que está liberado do Barcelona até o dia 2 de janeiro, chegou ao seu mais novo endereço na quarta-feira e logo preparou uma festa para os "parças" conhecerem a mansão avaliada em R$ 28 milhões. Mas, nos últimos dias, o espaço ficou reservado para a família e também à espera da atriz, com quem reatou o namoro recentemente.

Ao contrário dos últimos anos, que foram de muitas baladas, Neymar optou por uma passagem de ano mais tranquila e romântica. Ele não seguiu seus eternos companheiros, que viajaram para curtir a virada do ano em Trancoso no sul da Bahia. Ele preferiu ficar com Bruna no litoral sul fluminense. O jogador também irá participar de alguns jogos beneficentes nos próximos dias.

Neymar e Bruna voltaram! Mas você não vai ouvir isso deles

Neymar e Bruna Marquezine começaram a namorar no final de 2012 e só assumiram o romance no Carnaval de 2013. Em agosto de 2014, eles terminaram a relação durante a viagem do casal a Ibiza.

Depois de dois anos separados, os dois se reaproximaram para valer nos Jogos Olímpicos, quando o craque correu para abraçar a atriz na arquibancada do Maracanã após a conquista da medalha ouro da seleção brasileira na final do futebol.