Caio Castro agride fotógrafo em festa e depois se desculpa

Caio Castro se desculpou por ter agredido o fotógrafo André Ligeiro que tentava fotografá-lo durante a festa Sarará, em Trancoso, na Bahia, na noite desta quinta-feira (29). "O ator lamenta o ocorrido e pede desculpas ao fotógrafo e a todos os profissionais que se sentiram ofendidos", disse em comunicado enviado ao UOL. Na mesma nota, a assessoria do ator explicou que a promotora de eventos que estava acompanhando Castro pediu para que ele não fosse fotografado por conta de marcas patrocinadoras concorrentes a que ele foi contratado.

A reportagem também conversou com o fotógrafo Ali Karakas, amigo de Ligeiro, que presenciou toda a confusão. Ele contou que evitou que Caio agredisse o profissional com socos.

Fotógrafo ficou com o rosto sangrando após agressão imagem: Ali Karakas/Divulgação

“Estávamos na porta da entrada do evento quando o Caio Castro chegou acompanhado de uma promotora de eventos. Ele era contratado de uma festa concorrente e por isso não queria foto. Uma assessora liberou a nossa entrada e o Ligeiro correu atrás do ator e fez a foto. Quando o Ligeiro estava voltando, eu vi o Caio vindo com tudo atrás dele. Foi quando eu segurei o braço dele e uma assessora segurou o outro. O Caio iria dar um soco no Ligeiro, mas com os braços imobilizados, ele deu a cabeçada. Sangrou muito”, contou Karakas.

André Ligeiro foi levado para o ambulatório da festa, mas devido a gravidade dos ferimentos foi encaminhado para o hospital onde levou três pontos no supercílio.

O fotógrafo disse ainda que Caio Castro foi expulso do evento pelos seguranças, mas conseguiu voltar e depois foi expulso novamente. “E ficamos sabendo que ele foi para a festa em que estava contratado”, contou o fotógrafo. Um vídeo divulgado no Youtube mostra a confusão na chegada do ator ao local.