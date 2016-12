Ele está no Brasil! Leonardo DiCaprio curte virada do ano em Trancoso

Do UOL, em São Paulo

Ele chegou! Leonardo DiCaprio está no Brasil para curtir a virada do ano. O ator foi visto nesta sexta-feira (30) na praia do Espelho, em Trancoso, sul da Bahia. É um dos lugares mais frequentados pelos famosos neste Réveillon.

Na Bahia, DiCaprio foi clicado bem à vontade. Ele apareceu fumando sem camisa, usando óculos escuros, uma bermuda e um boné da Nasa. Em outra foto, o astro de Hollywood foi visto lendo um livro deitado em uma cadeira de praia.

Trancoso é o destino de famosos como Isis Valverde, Thaila ayala, Fernanda Paes Leme e Caio Castro, que na noite da última quinta agrediu um fotógrafo durante uma festa.