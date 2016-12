Pepê comemora nascimento de filhos gêmeos: "Presente de ano novo"

Do UOL, em São Paulo

Mulher da cantora Pepê, Thalyta Santos deu à luz gêmeos na noite desta sexta-feira (30), em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. João Gael e Enzo Fabiano nasceram saudáveis, segundo Pepê.

"Graças a Deus está tudo bem com eles, cada um com quase três quilos. Fiquei com vontade de abraçar agora, já chorei muito. Presente de ano novo para mim", comemorou a cantora ao UOL. Casadas desde junho, Pepê e Thalyta fizeram inseminação artificial e descobriram o sexo dos bebês em agosto.

De acordo com a cantora e agora mamãe, os dois meninos nasceram antes do previsto e Thalyta foi levada às pressas para a maternidade: "Estava previsto para nascerem no dia 10 de janeiro, mas o doutor Fernando Prado, que fez a inseminação, disse que nasceriam antes. Ela sentiu muitas contrações e a bolsa estourou, nosso vizinho nos levou ao hospital".

João Gael e Enzo Fabiano nasceram de cesariana. Antes do procedimento, Thalyta publicou uma foto ao lado da mulher na sala de parto: "E não é que eles decidiram passar o ano novo aqui fora? Vem, meninos. Pepê aqui".