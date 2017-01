Juntos desde Olimpíadas, Baby do Brasil e Casagrande ainda não fizeram sexo

A cantora Baby do Brasil e o comentarista esportivo Walter Casagrande contaram detalhes da relação amorosa em entrevista neste domingo (1) ao Fantástico. Os dois, que assumiram a relação publicamente há cerca de uma semana, no Natal, revelaram que ainda não fizeram sexo. Baby, que é evangélica, está há mais de 20 anos sem relações sexuais e só pretende mudar a condição após o casamento.

Bastante compreensivo, Casagrande foi só elogios a namorada durante toda a entrevista cedida para a jornalista Renata Ceribelli. "Ela tem muito mais coisas interessantes do que a relação sexual. É um complemento do contato com uma pessoa como ela." Questionada se Casagrande era a pessoa certa para mudar o status, Baby foi enfática: "Encontrei a pessoa certa." Amigos há muitos anos, eles planejam se casar ainda em 2017.

O casal se aproximou durante a Olimpíada no Rio de Janeiro, em agosto. Casagrande, que admitiu ser um dependente químico, precisava de uma companhia abstêmia para jantares e eventos durante o período agitado e encontrou em Baby uma Fortaleza. Eles se aproximaram ao descobrir que frequentavam um consultório médico em comum.

Mas o interesse do comentarista pela cantora vinha de antes. Ele foi a um show dos Novos Baianos no Rio, e - ao ver Baby no palco - lembrou de uma frase que ela havia dito para ele há mais de 20 anos, em uma festa em Nova York. "Quando você conhecer Jesus essa agonia vai passar", teria dito Baby a Casagrande no auge de seu vício em bebidas e drogas.

Casão tentou conversar com Baby no camarim, mas só foi encontrá-la dias depois em um consultório médico que frequentavam. Baby passou a acompanhá-lo em jantares durante a Olimpíada. Foi aí que conquistou o coração do novo namorado. "Foi a primeira vez que fiz um grande evento e não tive recaída. Fiquei na paz a semana toda", contou o comentarista.

Casagrande então tomou a iniciativa. "Falei que estava apaixonado e queria namorar com ela." Por causa da religião de Baby, o primeiro beijo também demorou a sair. Os primeiros meses foram só de mãos dadas e beijinhos na bochecha. Baby conta que o primeiro beijo na boca só rolou três meses depois do início da relação.

Sobre a decisão de não fazer sexo, Baby foi só elogios ao namorado. "Esses caras (que fazem piadinha) tem essa personalidade, mas será que eles seguram essa onda? Ele é mais maravilhoso do que eu pensei. Os pneus todos se arriaram", contou entre risadas e carinhos,

Casagrande e Baby estão juntos há cerca de quatro meses. O comentarista da TV Globo já havia falado sobre o romance ao UOL Esporte: "Não é um namorinho para aparecer, é uma coisa séria mesmo".