Paparazzo diz que fotos de Leonardo DiCaprio na Bahia são de sósia

Parece que Leonardo DiCaprio não está entre nós e que as fotos divulgadas para imprensa seriam de um sósia do ator. O paparazzo Gabriel Reis, que cobre as festas de Trancoso há 10 anos, garante que o astro de Hollywood não está na cidade e que o homem cujas fotos foram divulgadas como sendo Leonardo DiCaprio seriam, na verdade, de um sósia do astro.

Na sexta-feira (1), a assessoria da agência Haute, que organiza as festas em Trancoco (BA), divulgou duas fotos informando ser o astro. “Leonardo Di Caprio já está em Trancoso! A cidade, que recebe há 8 anos as festas da agência Haute, foi a escolhida pelo ator, que acaba de ser flagrado curtindo a Praia do Rio Verde”, disse a agência no e-mail.

Esta foto foi divulgada pela assessoria da agência Haute dizendo que Leonardo DiCaprio estava em Trancoso (BA) imagem: Divulgação “Não tenho como provar que contrataram um sósia. Mas a verdade é que quem chamou os paparazzi e espalhou que o ator estaria em Trancoso sempre soube que não era o DiCaprio porque me pediram para mandar para a imprensa fotos que parecessem mesmo o ator. Eu falei que ia contar a verdade. Aí um ‘playboy’ que estava com ele, dono de muita coisa aqui em Trancoso, falou que nunca disse que era o DiCaprio e que os fotógrafos que confundiram o homem com o ator. Mentira, divulgaram como sendo ele”, conta Reis em entrevista ao UOL neste domingo (1).

O fotógrafo afirma ainda que quem espalhou a notícia de que DiCaprio estava em Trancoso tinha o objetivo apenas de promover as festas na cidade baiana. “Tem muito fotógrafo que fingia não saber que era sósia porque tem rabo preso. É divulgação e precisam disso tudo aqui para status e para pagar as contas. E quem mandou as fotos ou realmente sabia que não era o DiCaprio ou é muito tonto. Uma vergonha. Se não conhece artista, melhor não se aventurar como paparazzo”, dispara.

Leonardo DiCaprio era esperado na badalada festa Taípe, em Trancoso. Gabriel Reis afirma que o ator não compareceu ao local e que ele não pode entrar no evento para fotografar. O UOL entrou em contato com a assessoria da agência Haute, mas ainda não obteve retorno.

A última foto postada por Leonardo DiCaprio em suas redes sociais foi neste sábado (31). Com uma imagem de elefantes, o astro comemorou a decisão da China de proibir o comércio de marfim em 2017