Vinicius, filho de Bonner e Fátima, sofre acidente de carro

Vinicius Bonemer, de 19 anos, filho dos apresentadores William Bonner e Fátima Bernardes, sofreu um acidente na manhã desta terça-feira (03), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da TV Globo, que informou que ele passa bem.

Segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros de Cabo Frio, o carro que o jovem dirigia bateu em um caminhão, por volta das 6h50 da manhã, na altura do quilômetro 125 da rodovia RJ 56, próximo ao trevo de Búzios, na Região dos Lagos. Um jovem de 19 anos, identificado como Giuliano Castro, que também estava no veículo, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Tamoios e depois transferido para o hospital Santa Izabel. O estado de saúde dele é considerado grave.

Fátima com os filhos Vinícius, Laura e Beatriz imagem: Reprodução/Instagram

Vinicius é gêmeo de Laura e Beatriz. Os três nasceram prematuros, com 7 meses (34 semanas), no dia 21 de outubro de 1997 na clínica São José, no Rio de Janeiro. No ano passado, Fátima abriu o programa desejando felicidades aos três pelo aniversário de 19 anos e disse que o seu amor por eles cresce a cada dia.

A apresentadora está em férias desde o último dia 30.