Ilustrador brasileiro terá artes na próxima temporada de "Black Mirror"

Nem mesmo Pedro Bial escapou da prisão da série “Supermax”, que terminou nesta terça-feira (12), na Globo. O apresentador do reality show, que interpretou ele mesmo, foi encontrado morto junto com toda a produção do programa no último episódio. Eles foram assassinados pelo exército nacional que cercava a prisão e que temiam que todos que estavam dentro da “Supermax” tivessem contraído o vírus mortal. Bial havia aparecido somente no primeiro episódio da série apresentando os participantes do reality.