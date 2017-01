Aos 22 anos, Whindersson Nunes compra carro de luxo e ostenta na web

Filho caçula de Zezé Di Camargo, Igor passou o Réveillon ao lado do pai e da namorada dele, Graciele Lacerda, e longe da mãe, Zilu, que virou o ano com as filhas Wanessa e Camilla. O rapaz de 22 anos publicou no Instagram uma foto ao lado do pai e desabafou na legenda sobre as críticas a respeito da família, com direito a palavrão, porém se arrependeu e reescreveu o texto.