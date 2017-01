Grávida de quatro meses, Bruna Hamú exibe barriga pela primeira vez

Grávida de quatro meses, Bruna Hamú exibiu sua barriga pela primeira vez no Instagram. A atriz de 26 anos publicou nesta quinta-feira (5) uma foto de biquíni tomando banho de sol. "Eu, Júlio e um lugar ao sol", escreveu na rede social, revelando o nome de seu primeiro filho.

Bruna Hamú descobriu a gravidez no fim de novembro, quando tinha três meses de gestação. Agora, está entrando no quinto mês. A atriz, que interpreta Camila em "A Lei do Amor", namora o empresário Diego Moregola, dono de restaurante. Os dois estão juntos há 1 ano e meio. Ela disse que ficou com medo da reação da mãe e afirmou ter contado a notícia sobre a gravidez apenas por mensagem de texto.

"Estou muito feliz, no começo foi um susto, claro, porque eu não esperava [a gravidez], foi completamente inesperado, não planejado. Eu descobri no fim de setembro. A minha mãe foi a última a saber, coitada, porque eu fiquei com medo de contar para ela, não sabia qual seria a reação dela, do que poderia falar, fazer, enfim, e eu não queria fazê-la sofrer", contou ela ao "Vídeo Show", da Globo.

Segundo a atriz, a mãe se assustou a princípio, chorou, mas depois ficou imensamente feliz com a notícia.

Autora de "A Lei do Amor", Maria Adelaide Amaral definiu o destino de Camila, personagem de Bruna Hamú na novela das nove. A patricinha vai morar exterior nos próximos capítulos da trama. "A Camila vai ficar na novela enquanto der! Depois, vai estudar fora. Ela é um gênio em matemática e vai fazer carreira nos Estados Unidos", contou a novelista ao site Gshow.