Claro que "A Fazenda - Nova Chance" melhorou bastante com o decorrer do tempo. Depois de um começo terrivelmente anticlimático, está tudo no seu devido lugar, oferecendo um cardápio rico em intrigas, romance e muito desequilíbrio emocional.

Mas nesse dia tão especial, em que tiramos um dia de folga para relembrar daqueles que já partiram, nada mais comovente do que homenagear os guerreiros que abandonaram o programa cedo demais.

Fábio Arruda

É uma pena que Fábio, o Arruda, tenha entrado em parafuso. Estava fazendo uma campanha brilhante, cheio de amargura e rancor para cima dos outros confinados. "A Fazenda" perdeu seu melhor comentarista antes mesmo que tivéssemos alguma coisa para falar.

Nicole Bahls

A grande favorita ao prêmio caiu fora na primeira semana, o que não é justo. A impensável vitória da desconhecida Monick permanece um mistério. Espero que Nicole continue sendo chamada para variadas disputas televisivas: ano que vem tem "Power Couple", espero que ela continue casada até lá. E os boatos sobre uma temporada de "MasterChef" com “celebridades” estão cada vez mais fortes, eu certamente me atrasaria para os compromissos de quarta-feira de manhã em nome de Nicole Bahls cozinhando um robalo.

Conrado, Nahim e Dinei

O trio parada mole de "A Fazenda" era absolutamente sem qualquer tipo de apelo, mas faz falta. Eles funcionavam como o Coro no teatro grego: sem maiores funções dramáticas além de sublinhar as tragédias de Sófocles e Eurípedes com um tom ainda mais pesaroso.

Bombom

Mais uma vez que Adriana Bombom esquece do próprio carisma no churrasco e acaba não fazendo muita falta no decorrer da temporada. Mas fica a expectativa para que ela tenha um ressurgimento bem sucedido a qualquer momento.

Telespectadores

Quando um avestruz morde o Marcos em "A Fazenda", mas não há ninguém para vê-lo, ele ainda pode pegar uma infecção? Não sei se estou comentando um reality show ou um experimento filosófico. De qualquer forma, a audiência que persiste nas noites da Record TV continua se divertindo enquanto reflete sobre o próprio conhecimento da realidade.

Quem será a próxima triste memória da Fazenda: Aritana ou Flávia? Quem não tiver nada melhor para fazer na noite deste feriado certamente descobrirá junto comigo. Voltamos a qualquer momento com novas informações.