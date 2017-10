Flávia chora e avisa Marcelo que não quer seguir com o relacionamento

Marcos é um dos peões que menos reclama na hora de fazer as tarefas matinais em "A Fazenda: Nova Chance", e também um dos mais habilidosos no trato com os animais e no manuseio das ferramentas da sede. Mesmo assim, o ex-BBB lembra que a vida em reality shows costumava ser mais fácil: após Marcelo reclamar de passar a manhã tirando cocô do chão, o médico comparou as rotinas matutinas dos dois programas.