Conrado, Marcelo Ié Ié e Rita Cadillac formam a sexta roça de "A Fazenda 9". O trio foi definido durante votação realizada no programa ao vivo desta segunda-feira (23), mas um deles terá a chance de se tornar fazendeiro na prova de terça-feira e sair da berlinda.

O cantor foi indicado pelo fazendeiro, Marcos Harter, enquanto a ex-chacrete recebeu cinco votos dos confinados. Rita, por sua vez, puxou Marcelo Ié Ié da baia para a berlinda.

"Tem um dizer da minha terra que é 'tá marcado na paleta'. Eu não me esqueço das coisas que acontecem comigo, apesar de a gente desenvolver um convívio aqui. Todo campeão vai para a roça, ninguém tira ninguém, a pessoa se tira através da sua conduta e do voto popular. Inicialmente fiquei contrariado em trabalhar em grupo, queria lembrar que eu já sai do grupo Fogo, estou aqui simbolicamente. Com o tempo acabei decepcionado com o jogo de alguns participantes do meu grupo, que foi Dinei, Nahim e a terceira pessoa, que é Conrado", justificou Marcos ao indicar o cantor para a roça.

Imagem: Reprodução/Record

"Acho que ele tem razão de que todos têm que passar por aqui. Não esperava que o Marcos fizesse essa indicação, mas me sinto muito tranquilo", respondeu Conrado após ser mandado para a roça.

"Eu não tenho motivo nenhum para trazer nenhum dali. Não voto no meu grupo, gosto da Flavinha e do Ié Ié, então vamos fazer o seguinte: vai o Ié Ié só para não ir duas mulheres", disse Rita. "Assim como eu votei nela para não votar no Yuri eu acho justo ela votar em mim pelos argumentos dela", afirmou o humorista após receber a indicação.

Poder dos envelopes

Além da votação da casa, Monique Amin pôde, finalmente, abrir o mini-contêiner com três envelopes de vantagens ou desvantagens. A modelo foi a vencedora da prova da chave disputada na última sexta-feira.

Imagem: Reprodução/Record

Monique, do grupo Ferro, competiu contra Aritana, do grupo Fogo. As peoas precisavam arremessar bolas que deveriam quicar em camas elásticas e derrubar o alvo com a cor da oponente. Vencia que derrubasse a maior quantidade de alvos da adversária em um prazo de até 20 minutos. Monique somou 10 pontos, enquanto Aritana fez apenas seis.

Após a confirmação do resultado, Amin decidiu dar o envelope vermelho para Ana Paula Minerato, o prata para Monick Camargo e ficou com o envelope dourado.

Como já anunciado anteriormente por Justus, quem ficasse com o envelope vermelho seria automaticamente o segundo roceiro caso algum peão de sua equipe votasse nessa pessoa. Como Minerato não recebeu nenhum voto, o poder do envelope perdeu a validade.

Monick abriu o envelope prateado e recebeu a imunidade com a condição de abrir mão de votar na roça. A namorada de Yuri optou não votar e ser preservada. Monique Amin abriu o envelope dourado e ganhou um carro zero. O público sabia da informação desde a última quinta-feira e a ex-BBB ficou muito emocionada ao ler o conteúdo do documento.

Imagem: Reprodução/Record

Relembre as regras do jogo

Roberto Justus relembrou mais uma vez as regras do jogo para o público. Como de costume, a formação da roça começa com o voto do fazendeiro da semana, que indica um peão direto para berlinda.

O apresentador disse que, assim como na última edição de "A Fazenda", os peões da baia estarão sempre imunes aos votos da casa sede e só podem ir para a roça pelo voto do fazendeiro ou por indicação do peão mais votado pela sede.

O segundo roceiro é escolhido na votação ao vivo e nessa semana o poder do envelope vermelho poderia fazer a diferença, já que vai para a disputa o mais indicado pela casa ou quem estivesse com tal envelope. O segundo indicado, por sua vez, tem de escolher um dos moradores da baia para ser o terceiro competidor na berlinda.

Imagem: Reprodução/Record

Não é permitido votar em si mesmo, no fazendeiro da semana ou nos participantes imunizados. Em caso de empate, cabe ao fazendeiro da semana desempatar com o voto de minerva.

Veja como foi a votação

O fazendeiro da semana Marcos Harter votou em Conrado

Ana Paula Minerato votou em Rita Cadillac

Aritana Maroni votou em Monique Amin

Conrado votou em Monique Amin

Flávia Viana votou em Rita Cadillac

Marcelo Ié Ié votou em Rita Cadillac

Matheus Lisboa votou em Rita Cadillac

Monick Camargo não votou (envelope prateado)

Monique Amin votou em Rita Cadillac

Rita Cadillac votou em Matheus

Yuri Fernandes votou em Matheus