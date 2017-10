O cantor Conrado conseguiu apenas 40,17% dos votos e foi o sexto eliminado de "A Fazenda 9". O resultado da roça foi exibido no programa ao vivo desta quinta-feira (26). Com 59,83% dos votos, Rita Cadillac conquistou a preferência do público e continua na disputa pelo prêmio.

A peoa ficou muito emocionada com sua permanência no jogo. Trêmula e séria, ela voltou para a sede e se jogou ao chão, sendo consolada pelos colegas. "Rita, você está gelada", observou Marcelo Ié Ié, dando um copo de água para a ex-chacrete.

Ao defender a sua permanência no jogo, Rita apelou para a audiência: "Eu gostaria muito de ficar, o Conrado merece mas, por favor, me deixem ficar. Eu gosto, me divirto, eu cuido da horta, de vez em quando eu fico muito séria mas eu quero muito ficar. Eu tenho fé que vou ficar", disse.

Conrado, por sua vez, disse que conta com o lado emocional do público para continuar na disputa. "Eu peço para as pessoas votarem com o coração. Eu sou muito grato por estar aqui, foi uma experiência muito reveladora. Vamos ver no que vai dar", afirmou.

Imagem: Reprodução/Record

Rita não quis responder quem seria a próxima pessoa a ser eliminada caso ela deixasse "A Fazenda" hoje, mas elegeu Yuri, Aritana, Monique e Monick como os participantes que ela gostaria que permanecessem no jogo. Conrado seguiu a mesma linha de pensamento e apontou Matheus, Monique, Marcelo e Flávia.

Formação da Roça

Conrado, Marcelo Ié Ié e Rita Cadillac formaram a sexta roça de "A Fazenda 9". O trio foi definido durante votação realizada no programa ao vivo da última segunda-feira (23). O cantor foi indicado pelo fazendeiro, Marcos Harter, enquanto a ex-chacrete recebeu cinco votos dos confinados. Rita, por sua vez, puxou Marcelo Ié Ié da baia para a berlinda.

No dia seguinte, Marcelo Ié Ié venceu a prova e tornou-se o sexto fazendeiro do reality show. Além de escapar da roça, o humorista agora tem imunidade e poderá indicar um peão direto para a próxima berlinda.

Imagem: Reprodução/R7

Diferentemente das outras provas de "A Fazenda 9", a disputa contou a interferência do público, que pode escolher a pontuação de cada obstáculo alcançado pelos participantes (veja na imagem abaixo).

Na atividade de pontaria, Conrado, Marcelo Ié Ié e Rita Cadillac tiveram de lançar 50 bambolês dispostos em três postes (ouro, prata e bronze) - cada um com a pontuação escolhida em votação no site do programa.

Imagem: Reprodução/R7

Vencia aquele que somasse mais pontos após 15 minutos de prova ou ao fim dos bambolês. Os competidores só souberam a pontuação escolhida pelo público, no caso, a opção A (ouro - 150; prata - 100 e bronze -50), no fim da prova. Além disso, os bambolês listrados valiam o dobro da pontuação.

Envelope Vermelho

No programa ao vivo da última quarta-feira (25), Justus abriu a votação do envelope vermelho da semana. O público pôde escolher entre: o voto do peão escolhido terá peso dois, mas ele terá que escolher um colega da outra equipe para receber a mesma vantagem; se o fazendeiro indicar o dono do envelope vermelho à Roça, ele (fazendeiro) ganha um prêmio de R$20 mil; o peão vai votar duas vezes, mas tem que escolher um peão diferente para cada voto.

Pouco antes do anúncio do eliminado, o apresentador informou que 47,88% do público escolheu dar R$ 20 mil ao fazendeiro caso ele indique para a roça o confinado que estiver com o envelope vermelho.