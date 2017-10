No dia em que comemora 32 anos, Yuri venceu a prova e tornou-se nesta terça-feira (31) o oitavo fazendeiro do reality show "A Fazenda 9". Além de escapar da roça, o empresário agora tem imunidade e poderá indicar um peão direto para a próxima berlinda. Já Aritana e Flávia continuam na roça e correm o risco de serem eliminados na quinta-feira (02).



A prova desta semana exigiu habilidade e pontaria. Com um estilingue pequeno, os peões tinham de acertar balões suspensos (Aritana - vermelho, Flávia - azul, Yuri - verde). Cada balão continha uma certa quantidade de bexigas, que deveriam ser cheias de água e atiradas contra um alvo. Vencia aquele que enchesse primeiro o seu recipiente com água ou o que tivesse a marca maior após 15 minutos de prova.

Apesar de otimista, Aritana foi a que teve mais dificuldade para concluir a disputa. "Quero deixar a baia e tomar banho quando sair daqui", disse a chef, que chegou a receber orientações de Roberto Justus ao longo da prova. "Está faltando jeito e um pouco de força no seu tiro, Aritana", disse. Trata-se da segunda vez que Yuri vence a prova do fazendeiro nesta edição de "A Fazenda".

Imagem: Reprodução/R7

A Formação da Roça

Com direito à reviravolta e climão ao vivo, Aritana, Flávia e Yuri formaram a sétima roça de "A Fazenda 9". O trio foi definido durante votação realizada na última segunda-feira (30), mas um deles terá a chance de se tornar fazendeiro na prova de terça-feira e sair da berlinda. A chef foi indicada pelo fazendeiro da semana, Marcelo Ié Ié, enquanto a ex-BBB recebeu quatro votos da casa.

Originalmente, Flavia havia escolhido Marcos para a berlinda, mas um golpe do destino mudou totalmente o jogo. No último bloco do programa, após o encerramento da votação, Ana Paula Minerato abriu o envelope prata e recebeu a instrução de substituir o último indicado à roça por uma pessoa da sede. Dessa forma, Yuri acabou ocupando o lugar do cirurgião na berlinda.

Imagem: Reprodução/Record

Ao saber do benefício, o cirurgião plástico não se conteve e começou a cantar e dançar. "É bom para o moral", disse. Por um instante Roberto Justus teve de se posicionar e mandar o peão de volta para o seu lugar com o intuito de prosseguir com o programa.

Poder dos envelopes

Além da votação da casa, Monick Camargo pôde, finalmente, abrir o mini-contêiner com os três envelopes com vantagens ou desvantagens. A modelo foi a vencedora da prova da chave, disputada na última sexta-feira.

Como anunciado por Roberto Justus, os ajudantes do campeão seriam automaticamente escolhidos como os portadores do envelopes, enquanto o vencedor ficaria com o envelope dourado. Ana Paula ficou com o envelope prateado e Matheus com o vermelho, que tinha o poder de dar R$ 20 mil ao fazendeiro caso ele indicasse o dono do envelope à roça.

Monick abriu o envelope dourado e ganhou uma viagem para a África do Sul com direito a acompanhante. Questionada por Justus quem ela levaria, a goiana disse que levará Yuri.

Imagem: Reprodução/Record

Veja como foi a votação

O fazendeiro da semana Marcelo Ié Ié votou em Aritana

Ana Paula Minerato votou em Flávia Viana

Aritana Maroni votou em Monique Amin

Flávia Viana votou em Yuri

Marcos Harter votou em Ana Paula Minerato

Matheus Lisboa votou em Yuri

Monick Camargo votou em Flavia Viana

Monique Amin votou em Flávia Viana

Rita Cadillac votou em Matheus

Yuri Fernandes votou em Flávia Viana