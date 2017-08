Após os protestos de extrema-direita em Charlottesville (EUA), que chocaram o mundo no último fim de semana, a pergunta que fica é: quem poderá nos defender da ameaça nazista? Chapolin Colorado, é claro! O herói mexicano já ficou cara a cara com Adolf Hitler em um episódio inédito no Brasil, com o elenco de "Chaves" como nazistas e Roberto Gómez Bolaños vivendo dois papéis: como Chapolin e o ditador alemão.