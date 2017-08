De mullet brega a vovô sarado: Zezé completa 55 anos em forma e mais gato

Imagem: João Sal/Folhapress

Zezé Di Camargo abraçadinho com Zilu no seu aniversário de 44 anos, em 2006. Os dois ficaram casados durante 30 anos e o clima pesou na separação. Nas redes sociais, o ex-casal chegou a trocar alfinetadas algumas vezes. O cantor também brigou com a filha Wanessa, que não aceitava o namoro do pai com Graciele Lacerda, mas já fizeram as pazes