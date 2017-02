Bumbum na nuca, nude, treino: 7 vezes em que Gracyanne "quebrou a internet"

Gracyanne Barbosa definitivamente deixou para trás seu passado de dançarina e o status de apenas "mulher do cantor Belo". Com muita malhação e dedicação, Gracy tornou-se a maior musa fitness brasileira que você respeita e compartilha quase que diariamente com seus 4,5 milhões de seguidores no Instagram sua rotina do dia a dia, seja na academia ou em casa.

Gracy adora dar uma tapa na cara da sociedade e exibir o corpão em poses e roupas sensuais. Até quando está com saudade do marido ela grita para todo mundo. Em uma das fotos, a musa fitness aparece de lingerie pedindo para o marido voltar para a casa logo. Fofa!

Qualquer foto que Gracyanne Barbosa posta, é sucesso com fãs. Se estiver seminua então, "quebra a internet". Agora pegue sua batata doce e seu shake de whey protein e vem ver as fotos que selecionamos da senhora Belo que deram o que falar: