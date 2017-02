De figurante a Casa dos Artistas: como Silvio escolhe quem apresenta jornal

Desde outubro de 2016, um rapaz de 18 anos apresenta um telejornal nas manhãs do SBT e recebe críticas pela dificuldade de falar e pelas dancinhas ao vivo. Dudu Camargo é mais uma aposta de Silvio Santos, que costuma garimpar profissionais sem experiência em televisão ou sem projeção nacional para comandar os programas jornalísticos da emissora.

O faro de Silvio para revelar jornalistas já foi mais apurado. Em 1988, por exemplo, lançou o primeiro âncora (apresentador de telejornal que emite opinião) da TV brasileira e contratou Boris Casoy, que trabalhava em jornal impresso e nunca havia sentado em uma bancada antes de ser contratado pelo SBT.

O caso de Boris, porém, é exceção. Nos últimos anos, Silvio preferiu apelar para beleza feminina e polêmicas para contratar jornalistas. Foi o que aconteceu com Cynthia Benini e Analice Nicolau, que saíram da "Casa dos Artistas" para apresentar telejornal de minissaia. Já Rachel Sheherazade e Neila Medeiros viralizaram na internet com comentários ácidos.

Com as escolhas, Silvio entra em "guerra" com o departamento de jornalismo. Os escolhidos viram queridinhos e dificilmente deixam a emissora. Para evitar demissões, os protegidos chegam a ir até a porta do cabeleireiro de Silvio, Jassa, para conversar com o dono do SBT.

Se depender de Silvio Santos, Dudu Camargo e seus outros queridinhos continuarão apresentando telejornais no SBT, gostem ou não das escolhas dele.