Gíria, série, app: Sandra Annenberg diz o que aprendeu com filha de 13 anos

Do UOL, no Rio

Foi com a filha, Elisa, de 13 anos, que a jornalista Sandra Annenberg, 48, descobriu a existência dos youtubers. Mas não só isso: além de gírias, aplicativos e séries, a apresentadora do "Como Será?", que estreia neste sábado (4) uma série de sete episódios chamada "Adolescentes", também aprendeu a cozinhar. É porque a jovem, fruto de seu casamento com o repórter Ernesto Paglia, gosta de experimentar receitas.

Sandra Annenberg e a filha, Elisa imagem: Divulgação/TV Globo

"Somos bastante companheiras! É bem divertido estar ao lado da Elisa e ver o mundo pelos olhos de quem o descobre", conta Sandra, que se vê em parte na menina, que ela diz ter senso de humor.

"Acho que eu amadureci muito rápido, comecei a trabalhar cedo e não tive essa adolescência mais relax… Mas me vejo no jeito feliz de ser! De quem está querendo aprender tudo o mais rápido possível. Que fase boa!", comenta ela, que lista, a pedido do UOL, algumas das coisas que aprendeu com Elisa (ver abaixo).

No programa, a jornalista discute questões de comportamento e também as mudanças no corpo, sexualidade, drogas e carreira profissional em reportagens e entrevistas de estúdio com especialistas. Uma família fictícia também representa vários dilemas e dúvidas desta fase.