Quiproquó com Preta Gil

Preta Gil foi alvo dos humoristas do "Pânico" durante muito anos e na maioria das vezes fazendo piada com o corpo da cantora. Em 2007, Preta curtia uma praia no Rio com Sabrina Sato quando levou um "caldo" no mar e quase ficou sem a parte de cima do biquíni. Na época, Sabrina ainda era do programa, que fez a "reconstituição" da cena e chamou Preta de "baleia encalhada". Preta chegou a romper a amizade com Sabrina, que participou da "brincadeira", mas depois a apresentadora pediu desculpas e as duas fizeram as pazes. Em outras ocasiões, o humorístico entregou um ovo de Páscoa gigante para a cantora e as roupas de André Marques depois da cirurgia bariátrica, o que Preta não gostou nada. O "Pânico" mandou Nicole Bahls e Matheus Massafera, amigos pessoais da cantora, pedirem desculpas, mas ela não perdoou.