"Namoradinha", medo e memes: 7 momentos dos 70 anos de Regina Duarte

Do UOL, em São Paulo

Regina Duarte, uma das atrizes mais famosas e respeitadas do Brasil, comemora 70 anos neste domingo (5). Com mais de 40 trabalhos na TV em 52 anos de carreira, a atriz nascida em Franca (interior de São Paulo) é chamada até hoje de "namoradinha do Brasil" por interpretar personagens comportadas, mas o apelido é mal visto por ela.

Ela deixou de ser "bela, recatada e do lar" na TV em papéis como o da professora Nina, que chocou a sociedade com ideias avançadas para a época, na novela homônima de 1977. Dois anos depois, retratou a condição feminina no fim da década de 70 vivendo a socióloga divorciada Malu, da série "Malu Mulher".

Entre seus trabalhos mais marcantes, estão Simone Marques, que foi dada como morta e retornou como Rosana Reis em "Selva de Pedra" (1972), a excêntrica Viúva Porcina, de "Roque Santeiro" (1985), e a "nova rica" Maria do Carmo, de "Rainha da Sucata" (1990). Também são lembradas até hoje as Helenas de "História de Amor" (1995), "Por Amor" (1997) e Páginas da Vida" (2006), novelas de Manoel Carlos.

Atriz com mais indicações no Troféu Imprensa (14 no total), Regina recebeu cinco estatuetas, empatando com Fernanda Montenegro como a maior vencedora da premiação apresentada por Silvio Santos. Da APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes), levou dois prêmios.

A carreira de Regina também é marcada por polêmicas, principalmente quando a artista se envolve com política. Ela já apoiou publicamente Fernando Henrique Cardoso à Prefeitura de São Paulo, em 1985, e José Serra à Presidência, em 2002 (em que disse a famosa frase "Estou com medo"). Além da TV, a atriz é ativa nas redes sociais e frequentemente vira meme na internet.