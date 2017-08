Não foi só no Faustão: 5 vezes em que Caio Castro roubou a sua atenção

O corpo de Paulo Silvino foi cremado na tarde desta sexta-feira (18) no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Familiares, fãs, os humoristas Nizo Neto, David Pinheiro e alguns colegas do "Zorra" estiveram no velório. Bastante emocionado, João Paulo deu um beijo no irmão Flávio no fim do velório. Isabela beijou o caixão ao se despedir do pai.