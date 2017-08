No aniversário de Glória Maria, relembre 5 momentos em que ela mitou

Michael sem restrições

No "Fantástico" de 1996, Glória Maria entrevistou Michael Jackson no morro Dona Marta, no Rio, ao acompanhar a gravação do clipe de "They don't care about us". A jornalista ganhou um beijo do ídolo pop e comemorou. "Todo mundo dizia que ele tinha nojo de tudo, de micróbios. Eu estava toda suada, suja e a gente conversou muito, fiquei apaixonada por ele. A gente conversou duas horas, sentada no chão, e eu ganhei o maior prêmio da minha vida. Fiquei encantada, ganhei um amigo. Foi um dos momentos mais bonitos da minha vida", disse ela ao "Vídeo Show"