Clara (Bianca Bin)

Você pode até não lembrar, mas houve um tempo em que Bibi (Juliana Paes) era a ingenuidade em pessoa, do tipo que que acreditava em todas as mentiras do marido - inclusive a de que ele era um homem correto. Pois a mocinha da novela de Walcyr Carrasco vai sofrer poucas e boas por sua inocência, o que pode despertar tanto o amor quanto o ódio do telespectador. Na trama, a jovem se apaixona à primeira vista por Gael (Sergio Guizé) e acredita que vai viver um conto de fadas ao lado do amado, mas acaba sofrendo grandes decepções e vira vítima de armações da sogra, Sophia (Marieta Severo), e da cunhada Lívia (Grazi Massafera). Até o filho, Tomaz (Vitor Figueiredo), ela vai perder, além da própria liberdade: ela amarga dez anos presa numa instituição psiquiátrica.