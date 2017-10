Oito cenas de sexo quase explícito que deram o que falar na TV aberta

No dia do final de "A Força", Globo atinge recorde de audiência do ano

A Globo bateu seu recorde de audiência do ano na última sexta-feira (20) quando foi exibido o final de "A Força do Querer". Em São Paulo, a novela chegou a 50 pontos, o maior número desde "Avenida Brasil" (2012). Já no Rio, a novela atingiu 49 pontos, um a menos que do penúltimo capítulo, que foi de 50 pontos. Esse foi a maior audiência no Rio desde "Império" (2014).