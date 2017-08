Relembre cinco casais famosos que transformaram a amizade em amor

"Durona", pero no mucho

Camila Queiroz e Klebber Toledo fizeram par romântico na novela "Êta Mundo Bom", em 2016. No início, a atriz, que havia acabado de terminar o namoro, mal conversava com Toledo durante as gravações. Com o passar do tempo, Camila foi "amolecendo" o coração, os dois iniciaram uma boa amizade e, pouco tempo depois, anunciaram o namoro. Hoje, eles estão noivos e planejam o casamento para 2018