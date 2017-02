Os principais produtos jornalísticos da Record apresentaram um crescimento de 38% no ano passado, se comparados com 2015. Essa medição inclui atrações como as duas edições de “Balanço Geral”, mais o “Jornal da Record”, “São Paulo no Ar”, “Fala Brasil”, “Domingo Espetacular”, “Cidade Alerta” e o “Câmera Record”.