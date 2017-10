Com atração diária, Fátima ganha 50% do que Faustão; veja ranking salarial

Colunista do UOL

Ricardo Feltrin é colunista do UOL desde 2004. Trabalhou por 21 anos no Grupo Folha, como repórter, editor e secretário de Redação, entre outros cargos.

Apesar de ter um programa diário apinhado de anunciantes e merchandisings, Fátima Bernardes, maior salário feminino da Globo, ganha só metade do que Fausto Silva.

Segundo fontes consultadas pela coluna Ooops!, sob sigilo, em setembro Fátima, 55 anos, teria faturado na Globo entre salário e ganhos publicitários cerca de R$ 2,0 milhões.

Além de inúmeros merchadisings eventuais (como seguros, telefonia etc) Fátima é hoje garota-propaganda fixa da Natura, de uma gigantesca rede de ensino e também é parceira de uma linha de bijuterias de luxo. Todos são anunciantes fixos do “Encontro com Fátima”.

Mesmo assim, Fausto Silva, 67, que faz programa só uma vez por semana, aos domingos, faturou também no mês passado o dobro de Fátima: cerca de R$ 4 milhões entre salário e ganhos publicitários na Globo.

Nestes valores estão excluídos ganhos com propagandas individuais externas, tanto no caso dele como no dela. Por exemplo, se ela ainda fosse garota-propaganda da Seara, seu cachê não estaria incluído nesse montante.

E no caso de Faustão, setembro nem sequer foi um mês “fabuloso”. Em meses como dezembro ou durante grandes campanhas, ele pode ganhar até mais de R$ 5 milhões em um único mês.

Antes que alguém comece a acusar apenas o machismo da sociedade, que sempre favoreceu os homens salarialmente, há outros motivos para tanta discrepância de salários.

O programa de Fátima é na faixa da manhã, que é a segunda faixa mais “barata” para os anunciantes (a primeira é a madrugada).

Enquanto isso Fausto Silva trabalha no dia e na faixa mais valorizada pelo mercado: domingos à noite.

Um único “merchan” de 20 segundos feito por Fausto pode custar até 20 vezes mais que um feito por Fátima durante a semana.

O mesmo vale para os intervalos comerciais: a noite de domingo, em que teoricamente toda a família brasileira está em casa, é a faixa mais cara e procurada pelos maiores anunciantes.

Veja salários (estimados em setembro) de apresentadores da Globo:

Fausto Silva - R$ 4 milhões

Fátima Bernardes - R$ 2 milhões

Ana Maria Braga - R$ 1,6 milhão

Luciano Huck - R$ 1,2 milhão

Galvão Bueno - R$ 1,0 milhão

William Bonner - R$ 800 mil