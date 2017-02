Em dois dias, Tássia Camargo critica Globo, aparece nua e dá o que falar

Do UOL, em São Paulo

Tássia Camargo deu o que falar nos últimos dois dias. Em seu perfil no Facebook, a atriz publicou um vídeo sobre a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia em que critica a Globo, Luana Piovani e Regina Duarte. No dia seguinte, Tássia apareceu nua, vestindo apenas um avental e limpando a cortina de uma casa.

Na rede social, Tássia criticou as "teorias da conspiração" sobre a morte de Marisa Letícia que foram publicadas na internet e afirmou que a Globo, emissora da qual foi contratada durante quase 20 anos, coloca "cocozinho" na cabeça de quem divulga informações sem checar.

"Leio coisas do tipo 'o caixão está fechado'. Pessoas postando 'vamos fazer o DNA para ver se a dona Marisa está lá mesmo, porque acho que ela está na Itália'. Hello! Acorda, para de assistir a 'Big Brother'! Gente, a 'plom plom', a platinada, a Globo está colocando cocozinho na sua cabecinha para você ficar mais burrinho ainda e te ferrar muito!", alertou Tássia, que apoia o PT.

Depois, a atriz mandou recado a Luana Piovani, atriz contrária ao PT, e a comparou com Regina Duarte, que já participou de campanhas eleitorais do PSDB. No vídeo, Tássia disse que Regina "nunca decorou" textos e "está canastra".

"Luana [...], por favor, não vire uma Regina Duarte, não. A Regina trabalha há anos ganhando muita grana, parada. Sempre usou ponto, nunca decorou. Era ótima, agora está canastra, criticou.

No dia seguinte, uma foto nua de Tássia Camargo, limpando a casa usando apenas avental e espanador, voltou a repercutir nas redes sociais. A imagem foi publicada originalmente em 21 de abril de 2016 com a legenda "Bela, recatada e do lar", em resposta à manchete da capa da revista "Veja" sobre a primeira-dama Marcela Temer.

Tássia foi fotografada nua por Edi Botelho, seu colega na peça "As Cadeiras", com direção de Ney Latorraca. A atriz, que foi símbolo sexual nos anos 80, foi elogiada na web. Ela completou 56 anos em 29 de janeiro.