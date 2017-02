Após gravidez, ex-BBB Aline Gostschalg reduz os seios: "Mais leve"

A ex-BBB Aline Gotschalg posou de biquíni nesta quinta-feira (9) para contar aos fãs que reduziu os seios.

"Reduzi o tamanho das minhas próteses", contou ela em post no Instagram. "Tive muito leite e isso aumentou bastante meus seios, o que fez com que o peso também sobrecarregasse minha coluna. Hoje me sinto muito mais leve", afirmou.

Casada com o também ex-BBB Fernando Medeiros, Aline teve o primeiro filho, Lucca, em abril do ano passado. O casal se conheceu durante o confinamento do "BBB15". No reality show, eles tiveram um polêmico romance, mas fora da casa criaram um canal no YouTube onde expõem sua intimidade para os fãs.

Ela tinha 285 ml de silicone quando foi eliminada do programa. Após o "BBB", implantou novas próteses de 400 ml.