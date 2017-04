Roger é eliminado do "MasterChef" após preparar sobremesa "bizarra"

O produtor de eventos Roger Fernandes foi eliminado nesta terça-feira (11) do "MasterChef", depois de preparar uma sobremesa com zero açúcar, avaliada como "bizarra demais" pelos jurados do programa. O gaúcho fez farofa de amêndoas, figos assados com canela e ramo de alecrim e uma calda de frutas vermelhas, mas, mesmo confiante, o resultado decepcionou.

"Houve falta de atenção, com pouco cuidado, com pouco trabalho em relação aos demais e o resultado pior foi na boca. Foi uma sobremesa bizarra demais", resumiu Henrique Fogaça, antes de anunciar a eliminação de Roger.

"Ser o terceiro eliminado do programa é simplesmente decepcionante, porque eu sei que tenho potencial para mostrar muito mais do que eu mostrei", avaliou o produtor, que deixou a atração aos prantos. "Eu acho que cozinho bem", completou.

Roger tem 26 anos, é formado em Direito --mas trabalha como produtor de eventos-- e mora atualmente em Porto Alegre (RS). Ele foi o escolhido como pior do dia entre outros dois rivais: Vitor Bourguignon e Caroline Martins.

O programa iniciou a edição desta terça-feira mostrando os 19 participantes recebendo uma caixa misteriosa, contendo ingredientes familiares, que já estavam na geladeira dos próprios cozinheiros. A diferença, porém, é que eles participariam do sorteio, e um iria preparar o cardápio com os alimentos que estavam na caixa do outro.

Fabrízio, por exemplo, ficou com a caixa de Abel Chang, e esbravejou. "Ele só tinha arroz, linguiça e queijo. Eu fiquei desesperado, porque o cara não tinha nem cebola. Ele fode* com o meu prato", reclamou Fabrízio.

Segundo Henrique Fogaça, o objetivo da prova era "incentivar a criatividade do cozinheiro e saber quem era quem".

Após 60 minutos, todos os participantes concluíram o seu respectivo prato, os jurados experimentaram e, em seguida, os resultados apresentados.

Abel fez uma barriga de porco, com cogumelos salteados, batata e cream cheese (aprenda todas as receitas aqui) e foi considerado o melhor do dia. Michele Crispim, Leonardo Santos, Nayane Barreto e Aderlize Martins também se deram bem.

Os outros 14 foram automaticamente para a prova eliminatória, que seria preparar uma sobremesa com zero açúcar em 30 minutos. Mesmo confiante, Roger não conseguiu impressionar os jurados, teve um rendimento fraco e foi eliminado do programa.

Reality show de sucesso

O reality da Band estreou a quarta temporada com 21 participantes em busca do prêmio máximo: R$ 200 mil --R$ 50 mil a mais do que a edição anterior--, uma bolsa em uma escola francesa de culinária, em Paris, além de R$ 1 mil em compras durante 12 meses numa rede de supermercados.

Lançado em 2014, o "MasterChef" já teve outras três edições: Leonardo Young venceu a terceira, ano passado; Izabel Alvares, a segunda, em 2015; e Elisa Fernandes, a primeira edição, em 2014.

Na semana passada

A mineira Luciana Braga, de 35 anos, se atrapalhou com panela que pegou fogo, errou no ponto do clássico bolinho de risoto e foi eliminada do programa, na semana passada. Ela recebeu o anúncio do chef francês Erick Jacquin, que definiu o seu arancini de linguiça e espinafre como "horrível", "pesado", "sem tempero" e "duro de comer".

"Você, Luciana, fez um bolinho duro...duro de comer", ironizou o profissional, antes de anunciar a sua eliminação.

Luciana se emocionou com o anúncio de sua eliminação, mas não demonstrou surpresa com o resultado. "Eu sabia [que iria sair], porque o meu bolinho ficou muito ruim. Eu acho que não consegui lidar com o 'MasterChef'. Mas eu saio feliz, porque eu estou entre os 20 participantes [do programa], os 20 melhores cozinheiros do país. E é com muito orgulho que eu deixo esse avental. Eu saio recompensada", garantiu a empresária, em meio a lágrimas.