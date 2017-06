Comentário de Tatá para Vitti entrega clima de romance: "beirei o cafona"

Priscila Fantin anuncia fim do casamento de seis anos no Dia dos Namorados

No meio de diversas declarações de amor no Dia dos Namorados nesta segunda-feira (12) no Instagram, Priscila Fantin foi no caminho oposto. A atriz anunciou o fim de seu casamento de seis anos com Renan Abreu, com quem tem um filho, Romeo, de 5 anos.