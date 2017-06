Daniela Albuquerque desabafa: "Acham que sou muito bonita e jovem pra ele"

O que era para ser uma boa ação virou uma grande polêmica para Gabriela Pugliesi. Na segunda-feira (12), a modelo fitness postou em sua conta no Instagram uma foto com um adesivo que busca incentivar as pessoas a doarem sangue e falou sobre a importância do gesto. Pouco depois, a conta do Ministério da Saúde republicou a imagem e falou que ela é uma parceira do órgão.