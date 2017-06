Tirulipa. fez de uma situação delicada uma grande piada. No domingo (11), ele publicou no seu canal no Youtube uma paródia para a música "Eu Era", de Marcos e Belutti. Na criação do humorista, a canção virou "Não Era" e tratou da notícia que se alastrou na internet na semana passada, em que muitos internautas confundiram um criminoso preso com ele.