"Não existem barreiras contra o amor", diz Zezé ao ficar noivo de Graciele

Zezé Di Camargo surpreendeu Graciele Lacerda neste Dia dos Namorados, comemorado na segunda-feira (12), com um pedido de casamento.

O cantor levou Graciele para um jantar romântico regado a vinho que aconteceu em um restaurante no Shopping Iguatemi, em São Paulo. Ele a surpreendeu com um anel de noivado.

Em sua conta do Instagram, o sertanejo se declarou: "Não existem barreiras contra um rio. Ele sempre chega ao mar. Não existem barreiras contra o amor. Ele sempre chega onde tiver que chegar. Ficamos Noivos".

Graciele também usou sua conta na rede social e lembrou a reação que teve com a revelação do cantor. "Estou perplexa. Ele me pegou de surpresa e olha que nem é disso. Ele sempre me surpreendendo. Te amo e vou te amar se Deus permitir, por toda minha vida!", afirmou ela.

Zezé e Graciele assumiram o namoro em maio de 2014 após a tumultuada separação envolvendo o cantor e a empresária Zilu Godói. Do casamento anterior, o cantor teve três filhos: Wanessa, Camilla e Igor.

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda brindam após cantor pedir a namorada em casamento Imagem: Marcos Ribas/Brazil News

Separação polêmica e início do namoro com Graciele

Zezé e Zilu foram casados por cerca de 30 anos e se separaram oficialmente em julho de 2012. Em entrevista à revista "Contigo", em março de 2013, o cantor admitiu ter sido infiel à ex-mulher

"Com o sucesso, começaram a aparecer coisas que não apareciam. Eu magoei Zilú em vários momentos. Essa coisa de aprontar, pegar uma aqui, outra ali. Eu tive uma fase em que, casado, fui "pegador" pra caramba. Isso durou um bom tempo, uns dez anos", afirmou ele para a publicação.

O sertanejo de "É o Amor" assumiu o namoro com Graciele com uma foto no Instagram. "Todos sabem que tenho uma pessoa na minha vida. Para os fofoqueiros de plantão!! Aí esta ela!! Quem tem uma mulher linda como essa, precisa de mais alguém??? Deixa o povo falar, o povo falar e a gente namora, fala e nós namora, fala e nós namoraaaa", escreveu ele em maio de 2014.

Graciele, em entrevista para o programa "Hora do Faro", da Record TV, lembrou o início do relacionamento e disse que tinha respeito pela ex-mulher de seu atual noivo : "A gente sofreu um pouco no início porque é natural... Uma história bonita de 30 anos, que foi retratada no filme, e, de repente, acaba assim. Mas infelizmente, por resguardarmos um pouco no início, foram ditas muitas mentiras, saíram muitos falatórios, mas graças a Deus isso passou e a gente está bem hoje, é o que importa".