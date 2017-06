Ticiane festeja aniversário com famosos e dancinha com Tralli chama atenção

Desde que reataram o relacionamento, Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli mostram que estão ainda mais apaixonados. Prova disso pode ser vista no Instagram do apresentador Otávio Mesquita, que flagrou os pombinhos dançando animadamente o hit "Você partiu meu coração", de Nego do Borel, Anitta e Wesley Safadão, durante uma festa, uma comemoração do aniversário de Ticiane que foi antecipada - ela faz 41 anos no dia 16.

No vídeo, os dois capricham no ritmo. "Cesar: 'você' partiu meu coração! Tici: 'segura peãooooo'", legendou Otávio.

Apaixonados, a apresentadora do "Hoje em Dia" e o comandante do "SPTV 1ª edição" planejam se casar em breve. No domingo (11), durante uma viagem por Punta Del Leste, no Uruguai, eles anunciaram que estão noivos.

"Vou casarrrr. Ficamos noivos", diz o post dela. E Tralli confirmou a notícia postando em seu perfil uma fotos das alianças com os nomes gravados com a legenda: "Sim! Ficamos noivos."

Cesar : vc partiu meu coração !!!! Tici .. seguraaaa peaoooooo Uma publicação compartilhada por Otávio Mesquita (@otaviomesquita) em Jun 13, 2017 às 5:33 PDT

Muito amor por essas princesas ❤️ • @ticipinheiro @karinabacchi #BdayTici #NiverTici Uma publicação compartilhada por @ticipinheiro ❤ (@fc_ticipinheiro) em Jun 13, 2017 às 5:11 PDT