Fernando erra no sabor, faz sopa com gosto de churrasco e deixa MasterChef

O ex-lutador de MMA Fernando Ferreira errou feio no sabor, preparou uma sopa vegetariana com "gosto de churrasco" e por isso foi eliminado do "MasterChef Brasil", da Band, nesta terça-feira (13).

Ao anunciar a eliminação, Paola Carosella apontou vários erros no prato elaborado por Fernando. "Você tentou fazer um consumé de três dias em uma hora. Para isso, exagerou no uso de temperos para trazer sabor. O resultado [foi] uma água, com muito tempero, mas não com sabor. [A sopa] estava salgada (...) estava com gosto de churrasco", reclamou. "A sua massa folhada estava lindíssima, mas o que tinha lá dentro não era uma sopa. Por isso, você deixa hoje a competição", completou Paola.

Após o anúncio, a chef argentina ressaltou a inocência e alegria do participante e pediu para que ele nunca deixasse de cozinhar.

"Não vou deixar", respondeu o paulistano. "Não teve um dia que entrei por aquela porta sem pensar no que eu queria. Vocês me ajudaram bastante na cozinha e como pessoa também. Eu saio daqui transformado e sabendo que eu sou um cozinheiro, e que é isso o que irei fazer para o resto da minha vida", garantiu.

Ex-fisiculturista e ex-lutador de MMA profissional, Fernando tem 30 anos, mora em São Paulo, é formado em Educação Física, e trabalha como personal trainer e supervisor de vendas de alimentação fitness.

Durante a temporada, o participante surpreendeu a todos ao revelar que comprava comidinhas de criança em lojas de R$ 1,99 para treinar o empratamento em casa.

No programa desta terça-feira, os participantes cozinharam em um evento beneficente no Jockey Club de São Paulo em prol das crianças atendidas pela ONG Casa do Zezinho. O objetivo, segundo Ana Paula Padrão, seria o de "ajudar crianças em extrema vulnerabilidade a se tornar cidadãs", com o valor arrecadado (foram R$ 50 mil).

As duas equipes (azul e vermelha) precisaram criar uma sobremesa de chocolate e harmonizar com o prato principal. Os convidados do evento votaram, e a maioria escolheu o cardápio preparado pela equipe azul: uma picanha de cordeiro ao molho de hortelã, com purê de batata roxa e lâminas de batatas; e sobremesa de pera ao chocolate com chantilly de baunilha. (Aprenda todas as receitas aqui)

Com a derrota, todos os componentes da equipe vermelha foram para a prova eliminatória. Ele tiveram que replicar um prato clássico do chef Erick Jacquin: uma sopa com massa folhada chamada VGE. Fernando, Michele e Yuko foram os três piores.

