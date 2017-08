Bieber "canta" funcionária de academia e fora vira assunto na Internet

Do UOL, no Rio

“Quem é essa garota?” Uma mensagem perguntado a identidade de uma modelo partindo do perfil oficial de Justin Bieber fez a americana Jessica Gober virar uma celebridade nas redes sociais em poucas horas.

Tudo porque a linda loira e funcionária de uma academia da Geórgia, nos Estados Unidos, protagonizou um vídeo de uma bebida energética no Instagram e vários comentários elogiando a modelo foram publicados na página do estabelecimento.

Só que um deles chamou a atenção porque partiu da página oficial de Bieber e, segundo os fãs que acompanham a rotina do cantor, a "cantada" teria sido mesmo do pop star canadense.

Justin não confirmou nem desmentiu o assunto que bombou na Internet. Jessica aproveitou o embalo e comentou sobre ocorrido no Twitter. "Isso realmente aconteceu. O Justin Bieber apenas enviou uma mensagem para a academia em que eu trabalho e perguntou quem eu era hahahah”.

Para desespero de milhões de fãs de Bieber, a novata modelo, de 22 anos, jogou uma pá de cal nas intenções do Bieber quando publicou também um post com uma série de fotos ao lado do namorado. Na legenda: "Eu tenho tudo o que preciso aqui".