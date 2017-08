Tati Quebra Barraco aparece nua e manda recado para haters

Dono do hit "Rabetão", com mais de 120 milhões de acessos só no YouTube, o funkeiro MC Lan comemorou neste fim de semana a tatuagem feita por uma fã em sua homenagem em um lugar pra lá de inusitado. A mulher, que não teve a identidade divulgada, tatuou o nome do cantor na parte inferior da coxa direita, próxima do bumbum.