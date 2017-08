Após polêmica com peixe ameaçado, Henri Castelli se desculpa: "Não matei"

Do UOL, no Rio

Henri Castelli se pronunciou sobre a polêmica em torno da foto que publicou em cima de uma moto com um peixe mero, espécie ameaçada de extinção, na garupa. Ele publicou a imagem em seu Instagram na última sexta-feira (11).

"Na semana passada, fiz uma brincadeira ao ser abordado por um pescador que me pediu para tirar uma foto. Ele carregava em sua moto um peixe muito bonito. Eu não matei o peixe e tampouco sabia que aquele tratava-se de um mero. Foi um momento rápido e de distração em que tirei e publiquei uma foto, da qual me envergonho agora. Momento infeliz", afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, nesta terça-feira (15).

Na legenda da imagem, que foi apagada em seguida, o ator escreveu: "Pra depois ninguém falar que é papo fiado. Taí a prova do dia!!".



"Entrei na brincadeira do pescador e não reconheci o mero - um dos peixes mais incríveis que já vi no fundo do mar. Admito que errei, condeno a pesca e caça de espécies ameaçadas de extinção e tenho o maior respeito pela natureza e pelos animais. Peço desculpas pelo mau exemplo e agradeço as mensagens de apoio e carinho que recebi", completou.

A pesca do mero está proibida pelo Ministério do Meio Ambiente até 2023.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) informou que Castelli será penalizado com uma multa pela pesca do animal. Por se tratar de uma espécie ameaçada de extinção, o valor foi fixado em R$ 5 mil.