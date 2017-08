Alexandre Frota tem conta do Twitter suspensa

O ator Alexandre Frota comprou briga com o Twitter. Sempre polêmico, Frota teve sua conta na rede social (@alefrotabrasil) suspensa nesta terça-feira (15). Ao UOL, o Twitter diz que os usuários da rede estão sujeitos a bloqueio temporário e/ou suspensão permanente caso quebre as regras estipuladas.

Em seu Facebook, Frota acusa uma suposta funcionária da empresa de o ameaçar, fazendo o mesmo com outros usuários por causa de suas posições críticas à esquerda.

O Twitter afirma que a usuária da rede social apontada pelo ator como responsável pela suspensão não tem qualquer relação com a empresa.

"Funcionária do Twitter arbitrariamente tem ameaçado outras pessoas dizendo que vai derrubar a conta de quem se opõe a esquerda. Comigo não foi diferente hoje pela manhã essa figura que trabalha dentro do Twitter me mandou essa mensagem e enviou para outras pessoas". escreveu. Ele postou uma imagem dos tweets da usuária Raissa Barbosa (@railuquet) confrontando o ator por suas posições.

"Caro @alefrotabrasil, é preciso ter respeito! Repense seu discurso de ódio enquanto tenta reverter a suspensão da sua conta", tuitou. Em sua página na rede social, Raissa afirma não ter nenhum político favorito e sim ideologias. Em seu Instagram a jovem se coloca como "Social media Twitter - Twitter Moments".

Logo após a polêmica, Raissa postou as regras da comunidade, que levam a suspensão da conta em caso de "praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, é discurso de ódio".

Procurado, o Twitter diz que não comenta casos de suspensão específicos, ma que usuários estão sujeitos a bloqueio temporário e/ou suspensão permanente caso quebre as regras estipuladas. Dentre as normas estão a proibição de ameaças violentas, assédio ou abuso, conduta de propagação de ódio, falsa identidade ou automutilação:

"Para assegurar que as pessoas se sintam seguras ao expressarem suas opiniões e credos, não toleraremos comportamentos que ultrapassem a linha para o abuso, incluindo comportamento que assedie, intimide ou use o medo para silenciar a voz do outro usuário", diz a rede social em sua página sobre as regras.