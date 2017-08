Chefs: Deborah é "competidora", e Michele "cresceu" e "surpreendeu"

Bombou no BOL: "Bumbum regente" no Silvio Santos deu o que falar

Surpreendendo mais uma vez, o programa do Silvio Santos roubou a cena ao exibir uma mulher seminua "regendo" uma orquestra com o bumbum. Não entendeu nada? Reveja a cena no Bombou no BOL desta semana. A coletânea também tem a "codorna sexy" do "Masterchef", o casal que foi multado por fazer sexo dentro do carro e mais!